***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.09.2021 14:08
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 28. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964963
BIST
14:461.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:468,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0869
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:4610,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1452
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:46499,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,21
|Açılış
|: 499,14
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:46
|YEOTK
|66,55
|202.793.177
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|22.685.082
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|58.806.879
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.177.184
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,47
|95.716.796
|% -8,86
|
|DESPC
|10,81
|15.843.719
|% -8,62
|
|KTSKR
|57,85
|16.712.050
|% -8,17
|
|DOGUB
|4,82
|8.915.022
|% -6,59
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,31
|2.020.395.786
|% -1,79
|
|EREGL
|16,84
|748.199.437
|% -0,36
|
|THYAO
|13,24
|723.834.014
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,40
|536.491.759
|% -1,64
|
|TUPRS
|111,60
|460.479.945
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,40
|536.491.759
|% -1,64
|
|GARAN
|9,31
|2.020.395.786
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,84
|349.742.203
|% 2,79
|
|ODAS
|1,34
|106.695.921
|% -0,74
|
|AKBNK
|5,38
|406.138.772
|% -1,82
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7355
|8,7388
|% 1,00
|
|Euro
|10,2480
|10,2596
|% 1,44
|
|Sterlin
|11,9811
|12,0412
|% 2,00
|
|Frank
|9,4389
|9,4958
|% 1,47
|
|Riyal
|2,3300
|2,3417
|% 1,31
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|3,77
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,46
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|33,00
|
|Tam
|3.280
|3.365
|32,93
|
|Yarım
|1.585
|1.628
|15,93
|
|Çeyrek
|795
|814
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|-0,41
|
Seans Raporu
14:46
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