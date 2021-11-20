***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
20.11.2021 18:46
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 28. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978857
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
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1.759
En Düşük
1.728
18:0511,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,2430
|Açılış
|: 11,0600
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|Önceki Kapanış
|: 11,1000
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11,3463
En Düşük
10,8299
18:0512,7477
En Yüksek
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|: 1,46%
|| 0,1831
|Açılış
|: 12,4800
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|Önceki Kapanış
|: 12,5800
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12,8301
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12,3010
18:05667,28
En Yüksek
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|: 1,03%
|| 6,78
|Açılış
|: 667,33
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
679,45
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1860
|11,2790
|% 2,20
|
|Euro
|12,6405
|12,7477
|% 1,46
|
|Sterlin
|15,0617
|15,1372
|% 1,37
|
|Frank
|12,0532
|12,1258
|% 1,43
|
|Riyal
|2,9862
|3,0012
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-14,22
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,83
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,90
|8,91
|0,09
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|-2,77
|
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