***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
04.03.2022 09:16
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2021, 23.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 28. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007150
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
0
En Düşük
0
18:0514,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0355
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0249
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
18:05880,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,76
|Açılış
|: 880,85
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,42
|22.896.718
|% 42,00
|
|TOASO
|77,40
|213.260.958
|% 0,00
|
|USAK
|1,66
|37.526.930
|% 0,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 0,00
|
|PNSUT
|19,74
|10.112.317
|% 0,00
|
|USAK
|1,66
|37.526.930
|% 0,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 0,00
|
|PNSUT
|19,74
|10.112.317
|% 0,00
|
|MGROS
|37,76
|140.619.918
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,10
|9.194.038
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% 0,00
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 0,00
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,00
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1457
|14,1497
|% 0,25
|
|Euro
|15,5931
|15,6191
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8176
|18,9119
|% 0,25
|
|Frank
|15,3379
|15,4303
|% 0,24
|
|Riyal
|3,7594
|3,7783
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-1,01
|
|Altın Gr.
|881
|881
|1,68
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,43
|
Seans Raporu
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY