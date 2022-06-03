***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
03.06.2022 08:38
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022, 20.11.2021, 23.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 28. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034433
BIST
10:262.611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,65
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.620
En Düşük
2.610
10:2616,4966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0426
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:2617,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0720
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:26989,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 989,25
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:26
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,72
|21.331.869
|% 8,71
|
|HEDEF
|6,84
|15.604.725
|% 8,57
|
|YUNSA
|33,52
|18.504.624
|% 7,30
|
|DOKTA
|26,08
|2.124.553
|% 7,15
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|1.705.546
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,64
|93.027.252
|% -8,83
|
|AVGYO
|2,74
|3.627.918
|% -5,19
|
|OZRDN
|13,40
|1.054.855
|% -4,22
|
|SASA
|40,46
|650.966.312
|% 0,65
|
|THYAO
|49,60
|458.856.868
|% 0,00
|
|KARSN
|7,57
|449.918.452
|% 5,29
|
|EREGL
|35,10
|395.466.872
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,36
|379.982.017
|% 0,85
|
|KARSN
|7,57
|449.918.452
|% 5,29
|
|EKGYO
|2,85
|131.436.399
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,76
|321.808.982
|% -0,79
|
|TSKB
|2,16
|70.321.411
|% 2,86
|
|DOHOL
|3,93
|126.102.359
|% 2,08
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4902
|16,4966
|% 0,26
|
|Euro
|17,7454
|17,7706
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,6580
|20,7616
|% 0,09
|
|Frank
|17,1557
|17,2591
|% 0,23
|
|Riyal
|4,3837
|4,4057
|% 0,18
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,06
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,48
|
Seans Raporu
10:26
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10:38
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10:38XU100
Endeks 2, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 6, 102.00 milyon TL de