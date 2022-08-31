***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
31.08.2022 18:13
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022, 04.03.2022, 20.11.2021, 23.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 28. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059144
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,25
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
18:0518,2058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
18:0518,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1271
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3376
En Düşük
18,1387
18:051.006,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,22
|Açılış
|: 1.006,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|143,00
|14.578.708
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,75
|1.196.538
|% 10,00
|
|HEDEF
|10,34
|41.267.252
|% 10,00
|
|EGGUB
|279,40
|92.480.068
|% 10,00
|
|COSMO
|38,96
|4.686.032
|% 9,99
|
|ESCAR
|43,20
|4.281.077
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.247.978
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|1.245.938
|% -9,89
|
|PAMEL
|125,00
|22.754.224
|% -9,42
|
|FLAP
|6,99
|141.067.565
|% -7,54
|
|THYAO
|73,10
|7.613.645.032
|% 3,76
|
|PETKM
|14,42
|7.095.495.619
|% 7,21
|
|GARAN
|23,00
|4.864.515.485
|% -5,04
|
|YKBNK
|7,04
|4.346.591.257
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,72
|3.613.686.387
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,01
|2.825.921.156
|% -0,50
|
|YKBNK
|7,04
|4.346.591.257
|% 2,62
|
|PETKM
|14,42
|7.095.495.619
|% 7,21
|
|ISCTR
|7,92
|3.280.025.867
|% -0,50
|
|HALKB
|8,62
|3.321.548.580
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1909
|18,2058
|% 0,02
|
|Euro
|18,3288
|18,3376
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,1222
|21,2282
|% 0,08
|
|Frank
|18,6051
|18,7172
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8263
|4,8505
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-3,17
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.751
|6.813
|-19,00
|
|Yarım
|3.289
|3.331
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,25
|96,25
|-1,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
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17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem