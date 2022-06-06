***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTRAFO MALZEME ALIMI İŞİİhaleyi Açan TarafÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhalede en iyi fiyat verilerek, 1. olunmuşturİhale Bedeli500.000 USD (BEŞYÜZBİN AMERİKAN DOLARI)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarMerkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelen bildirime istinaden, 03/06/2022 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması, ''İhale Süreci/Sonucu'' konu başlığı altında düzenlenerek tekrar yayınlanmaktadır.Şirketimiz, ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 03/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'TRAFO MALZEME ALIMI İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 500.000,-USD'dir. (Beşyüzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 8.265.000,-TL'dir.)İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034765BIST