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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.06.2022 09:37
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
TRAFO MALZEME ALIMI İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
İhalede en iyi fiyat verilerek, 1. olunmuştur
İhale Bedeli
500.000 USD (BEŞYÜZBİN AMERİKAN DOLARI)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan gelen bildirime istinaden, 03/06/2022 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması, ''İhale Süreci/Sonucu'' konu başlığı altında düzenlenerek tekrar yayınlanmaktadır.
Şirketimiz, ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 03/06/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'TRAFO MALZEME ALIMI İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 500.000,-USD'dir. (Beşyüzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 8.265.000,-TL'dir.)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034765


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AGYO 3,33 42.548.791 % 0,00  
AKBNK 9,10 4.110.628.044 % 0,00  
AKGRT 3,27 62.307.977 % 0,00  
ALCTL 28,64 28.458.097 % 0,00  
ARCLK 82,50 517.847.105 % 0,00  
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Altın Gr. 986 986 5,56  
Cumhuriyet 6.562 6.661 33,00  
Tam 6.529 6.691 25,08  
Yarım 3.156 3.237 12,13  
Çeyrek 1.583 1.618 6,07  
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