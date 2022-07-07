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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

07.07.2022 11:47
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
GAZLI HÜCRE KÖŞK ALIMI
İhaleyi Açan Taraf
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
1.135.000 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Şirketimiz, BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 07/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'GAZLI HÜCRE KÖŞK ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 1.135.000, -USD'dir. (Birmilyonyüzotuzbeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 19.635.500, -TL'dir.)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042884


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,2847 17,3270 % 0,34  
Euro 17,5640 17,6172 % 0,31  
Sterlin 20,7139 20,8178 % 0,15  
Frank 17,5975 17,7036 % -0,24  
Riyal 4,5913 4,6143 % 0,19  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.743 1.743 2,89  
Altın Gr. 969 969 4,07  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.489 6.648 62,00  
Yarım 3.176 3.252 32,00  
Çeyrek 1.591 1.622 12,00  
Gümüş.Ons 19,30 19,33 0,08  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,04  
B. Petrol 107 107 2,44  
Seans Raporu 12:35
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