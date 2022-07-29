***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
29.07.2022 16:31
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
DİCLE EDAŞ 2022 YILI DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK KAPASİTÖR-REAKTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
12.750.000, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 29/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen 1005939 İhale Kayıt Numaralı ‘'DİCLE EDAŞ 2022 YILI DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK KAPASİTÖR-REAKTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 12.750.000, -TL'dir. (Onikimilyonyediyüzellibin, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049285
BIST