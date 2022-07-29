***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuDİCLE EDAŞ 2022 YILI DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK KAPASİTÖR-REAKTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİİhaleyi Açan TarafDİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhalede 1. olunmuştur.İhale Bedeli12.750.000, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 29/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen 1005939 İhale Kayıt Numaralı ‘'DİCLE EDAŞ 2022 YILI DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK KAPASİTÖR-REAKTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel 12.750.000, -TL'dir. (Onikimilyonyediyüzellibin, Türk Lirası)İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049285BIST