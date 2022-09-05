***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.09.2022 08:58
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ
İhaleyi Açan Taraf
BAŞKENT EDAŞ, TOROSLAR EDAŞ, AYEDAŞ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
7.750.000 USD, 5.675.000 USD, 2.595.000 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketleri ile aşağıda bilgileri verilen projeler için 06/09/2022 tarihinde toplam 16.020.000, -USD (Onaltımilyonyirmibin, Amerikan Doları) tutarında 3 (üç) sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. (Güncel baz USD/TL ile 3 sözleşmenin bedelleri toplamı 291.564.000, -TL'dir.)
18/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda bildirmiş olduğumuz, BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ‘'REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ İŞİ'' konulu ihalenin sonucu kesinleşmiş ve işin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ile 06/09/2022 tarihinde imzalanacak sözleşme toplam bedeli 7.750.000, -USD'dir. (Yedimilyonyediyüzellibin, Amerikan Doları)
18/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda bildirmiş olduğumuz, TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ‘'REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ İŞİ'' konulu ihalenin sonucu kesinleşmiş ve işin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ile 06/09/2022 tarihinde imzalanacak sözleşme toplam bedeli 5.675.000, -USD'dir. (Beşmilyonaltıyüzyetmişbeşbin, Amerikan Doları)
Şirketimiz, İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen ‘'REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ İŞİ'' konulu ihaleye katılmıştır. İhale sonucunda şirketimiz 3. olmasına rağmen daha sonra yapılan oturumlar neticesinde AYEDAŞ işin şirketimiz uhdesinde kaldığını tarafımıza bildirmiştir. AYEDAŞ ile 06/09/2022 tarihinde imzalanacak sözleşme toplam bedeli 2.595.000, -USD'dir. (İkimilyonbeşyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060017
BIST