***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuREAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİİhaleyi Açan TarafBAŞKENT EDAŞ, TOROSLAR EDAŞ, AYEDAŞİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli7.750.000 USD, 5.675.000 USD, 2.595.000 USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, ENERJİSA' ya bağlı dağıtım şirketleri ile aşağıda bilgileri verilen projeler için 06/09/2022 tarihinde toplam 16.020.000, -USD (Onaltımilyonyirmibin, Amerikan Doları) tutarında 3 (üç) sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. (Güncel baz USD/TL ile 3 sözleşmenin bedelleri toplamı 291.564.000, -TL'dir.)18/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda bildirmiş olduğumuz, BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ‘'REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ İŞİ'' konulu ihalenin sonucu kesinleşmiş ve işin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ile 06/09/2022 tarihinde imzalanacak sözleşme toplam bedeli 7.750.000, -USD'dir. (Yedimilyonyediyüzellibin, Amerikan Doları)18/08/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda bildirmiş olduğumuz, TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ‘'REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ İŞİ'' konulu ihalenin sonucu kesinleşmiş ve işin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ile 06/09/2022 tarihinde imzalanacak sözleşme toplam bedeli 5.675.000, -USD'dir. (Beşmilyonaltıyüzyetmişbeşbin, Amerikan Doları)Şirketimiz, İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(AYEDAŞ) tarafından gerçekleştirilen ‘'REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ PROJESİ İŞİ'' konulu ihaleye katılmıştır. İhale sonucunda şirketimiz 3. olmasına rağmen daha sonra yapılan oturumlar neticesinde AYEDAŞ işin şirketimiz uhdesinde kaldığını tarafımıza bildirmiştir. AYEDAŞ ile 06/09/2022 tarihinde imzalanacak sözleşme toplam bedeli 2.595.000, -USD'dir. (İkimilyonbeşyüzdoksanbeşbin, Amerikan Doları)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060017BIST