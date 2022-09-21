***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
21.09.2022 16:35
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 MW ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ) SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
78.817.000,-TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ) SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından 21/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘' ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 MW ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI'' konulu ihaleye katılmış ve ihalede 2. olmuştur. İhalede 1. olan şirket gerekli şartları yerine getiremediği için ihalede 1. sıraya şirketimiz yükselmiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 78.817.000, -TL'dir. (Yetmişsekizmilyonsekizyüzonyedibin, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064514
BIST