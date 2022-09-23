***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımıİhaleyi Açan TarafTEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli22.567.730, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 23/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımı'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 22.567.730, -TL'dir. (Yirmiikimilyonbeşyüzatmışyedibinyediyüzotuz, Türk Lirası)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064828BIST