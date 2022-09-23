***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
23.09.2022 11:03
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımı
İhaleyi Açan Taraf
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
22.567.730, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 23/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımı'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 22.567.730, -TL'dir. (Yirmiikimilyonbeşyüzatmışyedibinyediyüzotuz, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064828
BIST
12:193.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 30,38
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.290
12:1918,4039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0853
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4059
En Düşük
18,3035
12:1917,9674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0739
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9487
12:19983,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,75
|Açılış
|: 983,14
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
982,53
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ULKER
|21,78
|137.731.319
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|181.568.239
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.662.466
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|145.116.674
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|94.899.423
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|39.668.128
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|7.047.918
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|16.420.996
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|10.695.562
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|30.913.771
|% -9,91
|
|THYAO
|72,55
|2.368.491.758
|% 1,75
|
|SASA
|59,95
|1.113.459.042
|% 3,27
|
|SAHOL
|27,80
|1.012.351.917
|% 1,98
|
|EKGYO
|4,04
|952.046.628
|% 0,25
|
|VAKBN
|7,65
|893.741.058
|% -1,29
|
|EKGYO
|4,04
|952.046.628
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,42
|532.520.036
|% 4,25
|
|VAKBN
|7,65
|893.741.058
|% -1,29
|
|HALKB
|7,73
|768.826.651
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,64
|134.532.435
|% 5,81
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3978
|18,4039
|% 0,47
|
|Euro
|17,9535
|17,9674
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,5178
|20,6207
|% -0,14
|
|Frank
|18,6766
|18,7891
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8789
|4,9034
|% 0,57
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-9,09
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|-11,00
|
|Tam
|6.655
|6.737
|-25,00
|
|Yarım
|3.243
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|88,68
|88,68
|-1,78
|