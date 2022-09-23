***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuDİCLE EDAŞ 2022 YILI DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK KAPASİTÖR-REAKTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİİhaleyi Açan TarafDİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli11.950.000, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar29/07/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 29/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen 1005939 İhale Kayıt Numaralı ‘'DİCLE EDAŞ 2022 YILI DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK KAPASİTÖR-REAKTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ'' ihalesine katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti.DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ile şirketimiz arasında 23/09/2022 tarihinde sözleşme yapılmıştır.Sözleşme toplam bedeli 11.950.000, -TL'dir. (Onbirmilyondokuzyüzellibin, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064961BIST