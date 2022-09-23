***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
23.09.2022 16:48
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
DİCLE EDAŞ 2022 YILI DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK KAPASİTÖR-REAKTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
11.950.000, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
29/07/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 29/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen 1005939 İhale Kayıt Numaralı ‘'DİCLE EDAŞ 2022 YILI DİYARBAKIR, BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK KAPASİTÖR-REAKTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ'' ihalesine katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ile şirketimiz arasında 23/09/2022 tarihinde sözleşme yapılmıştır.
Sözleşme toplam bedeli 11.950.000, -TL'dir. (Onbirmilyondokuzyüzellibin, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064961
BIST