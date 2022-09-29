***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
29.09.2022 17:18
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 MW ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ) SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İş şirketin uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
78.817.000, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
21/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ) SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından 21/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 MW ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI'' konulu ihaleye katıldığı ve ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ) SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI, 29/09/2022 tarihinde işin şirketimiz uhdesinde kaldığını tarafımıza bildirmiştir.
İşin toplam bedeli 78.817.000, -TL'dir. (Yetmişsekizmilyonsekizyüzonyedibin, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066059
BIST