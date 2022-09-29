***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 MW ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASIİhaleyi Açan TarafTÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ) SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞIİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİş şirketin uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli78.817.000, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar21/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ) SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından 21/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 MW ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI'' konulu ihaleye katıldığı ve ihalede 1. olduğu bildirilmişti.TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ) SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI, 29/09/2022 tarihinde işin şirketimiz uhdesinde kaldığını tarafımıza bildirmiştir.İşin toplam bedeli 78.817.000, -TL'dir. (Yetmişsekizmilyonsekizyüzonyedibin, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066059BIST