***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.10.2022 16:41
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
GAZLI HÜCRE KÖŞK ALIMI İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (AYEDAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
2.650.000, -USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından 05/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'GAZLI HÜCRE KÖŞK ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli 2.650.000, -USD'dir. (İkimilyonaltıyüzellibin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ihale toplam bedeli 49.237.000, -TL'dir.)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067489
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5636
18:0518,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.023,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.023,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5871
|% 0,02
|
|Euro
|18,1892
|18,1988
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,6493
|20,7528
|% -0,08
|
|Frank
|18,6947
|18,8074
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,21
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.851
|6.924
|-7,00
|
|Yarım
|3.338
|3.385
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|-0,36
|