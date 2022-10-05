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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

05.10.2022 16:41
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
GAZLI HÜCRE KÖŞK ALIMI İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (AYEDAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
2.650.000, -USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Şirketimiz, İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından 05/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'GAZLI HÜCRE KÖŞK ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli 2.650.000, -USD'dir. (İkimilyonaltıyüzellibin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ihale toplam bedeli 49.237.000, -TL'dir.)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067489


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AKENR 3,31 191.467.874 % 9,97  
ERBOS 153,50 236.204.152 % 9,96  
PKART 22,08 19.226.414 % 9,96  
GOZDE 11,27 156.266.486 % 9,95  
ELITE 27,62 49.677.370 % 9,95  
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Altın Gr. 1.022 1.022 -0,63  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.851 6.924 -7,00  
Yarım 3.338 3.385 -3,00  
Çeyrek 1.672 1.692 -2,00  
Gümüş.Ons 20,59 20,62 -0,05  
Gümüş Gr. 12,26 12,29 -0,06  
B. Petrol 94,48 94,48 -0,36  
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