***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
11.10.2022 18:16
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
GAZİANTEP GES PROJESİ
İhaleyi Açan Taraf
EBRD (AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
33.314.700,91 -EURO
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından finanse edilen ve 11/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı muhtelif bölgelerde yapılacak ‘'GAZİANTEP GES PROJESİ‘' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli 33.314.700,91 -Euro'dur. (Otuzüçmilyonüçyüzondörtbinyediyüz Euro, Doksanbir Sent) (Güncel baz Euro/TL kuru ile ihale toplam bedeli 600.830.630, -TL)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070906
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05999,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,37
|Açılış
|: 999,32
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.002,74
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5567
|18,5781
|% -0,04
|
|Euro
|18,0034
|18,0414
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,5318
|20,6348
|% 0,98
|
|Frank
|18,5274
|18,6390
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|7,68
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.729
|6.797
|29,00
|
|Yarım
|3.279
|3.322
|13,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|-1,71
|