***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGAZİANTEP GES PROJESİİhaleyi Açan TarafEBRD (AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli33.314.700,91 -EUROİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından finanse edilen ve 11/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı muhtelif bölgelerde yapılacak ‘'GAZİANTEP GES PROJESİ‘' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli 33.314.700,91 -Euro'dur. (Otuzüçmilyonüçyüzondörtbinyediyüz Euro, Doksanbir Sent) (Güncel baz Euro/TL kuru ile ihale toplam bedeli 600.830.630, -TL)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070906BIST