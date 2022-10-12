***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGAZİANTEP GES PROJESİİhaleyi Açan TarafGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli33.314.700,91 -EUROİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar11/10/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde sehven ‘' GAZİANTEP GES PROJESİ ‘' konulu ihalenin EBRD tarafından gerçekleştirildiği yazılmıştır.İhaleyi açan taraf Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'dir. Proje finansmanı ise EBRD tarafından sağlanmaktadır.İhale ile ilgili değerlendirmeler devam etmekte olup, süreç ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071024BIST