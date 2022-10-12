***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.10.2022 09:31
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
GAZİANTEP GES PROJESİ
İhaleyi Açan Taraf
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
33.314.700,91 -EURO
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
11/10/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde sehven ‘' GAZİANTEP GES PROJESİ ‘' konulu ihalenin EBRD tarafından gerçekleştirildiği yazılmıştır.
İhaleyi açan taraf Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'dir. Proje finansmanı ise EBRD tarafından sağlanmaktadır.
İhale ile ilgili değerlendirmeler devam etmekte olup, süreç ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071024
BIST
13:263.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 46,01
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
13:2618,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
13:2618,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0853
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:261.001,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.001,28
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler13:24
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|202.784.020
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|276.659.327
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|112.415.433
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.863.958
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|RODRG
|28,60
|6.523.384
|% -7,50
|
|MMCAS
|4,31
|83.212
|% -5,48
|
|KRONT
|59,70
|27.054.372
|% -5,09
|
|USAK
|3,37
|60.836.860
|% -4,53
|
|THYAO
|87,55
|3.794.810.880
|% 2,88
|
|SASA
|82,80
|1.231.116.153
|% 1,10
|
|AKBNK
|12,98
|983.891.312
|% 0,39
|
|ASELS
|31,48
|889.926.000
|% -0,44
|
|KCHOL
|50,45
|829.278.905
|% 1,10
|
|EKGYO
|4,20
|516.675.468
|% 1,45
|
|ODAS
|8,20
|724.117.743
|% 5,26
|
|DOHOL
|5,38
|458.892.140
|% 2,28
|
|YKBNK
|8,34
|680.570.190
|% 1,71
|
|AKBNK
|12,98
|983.891.312
|% 0,39
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5858
|18,5927
|% 0,15
|
|Euro
|18,0873
|18,1037
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,6806
|20,7843
|% 0,65
|
|Frank
|18,5491
|18,6609
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,11
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.714
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.747
|6.797
|4,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,67
|92,67
|0,22
|