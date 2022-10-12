Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.10.2022 09:31
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
GAZİANTEP GES PROJESİ
İhaleyi Açan Taraf
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
33.314.700,91 -EURO
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

11/10/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde sehven ‘' GAZİANTEP GES PROJESİ ‘' konulu ihalenin EBRD tarafından gerçekleştirildiği yazılmıştır.
İhaleyi açan taraf Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'dir. Proje finansmanı ise EBRD tarafından sağlanmaktadır.
İhale ile ilgili değerlendirmeler devam etmekte olup, süreç ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071024


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:263.564
Değişim :  1,31% |  46,01
Açılış :  3.530  
Önceki Kapanış :  3.518  
En Yüksek
3.565 En Düşük
3.530
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 69,30 4.160.911 % 10,00  
KLRHO 33,26 202.784.020 % 9,99  
GESAN 114,60 276.659.327 % 9,98  
YEOTK 43,18 112.415.433 % 9,98  
CELHA 17,76 109.863.958 % 9,97  
daha fazla
13:24 Alış Satış %  
Dolar 18,5858 18,5927 % 0,15  
Euro 18,0873 18,1037 % 0,45  
Sterlin 20,6806 20,7843 % 0,65  
Frank 18,5491 18,6609 % 0,07  
Riyal 4,9306 4,9553 % 0,11  
daha fazla
13:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.675 1,83  
Altın Gr. 1.001 1.002 2,73  
Cumhuriyet 6.714 6.818 13,00  
Tam 6.747 6.797 4,00  
Yarım 3.288 3.323 3,00  
Çeyrek 1.647 1.661 0,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 0,16  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,09  
B. Petrol 92,67 92,67 0,22  
Seans Raporu 13:24
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru