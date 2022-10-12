***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.10.2022 15:02
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
2022/MAL-İŞL/029 – 1500 ADET FİDER YÖNETİM RÖLESİ ALIMI
İhaleyi Açan Taraf
ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
1.982.400, -Euro
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 12/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'2022/MAL-İŞL/029 – 1500 ADET FİDER YÖNETİM RÖLESİ ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV dahil 1.982.400, -Euro'dur. (Birmilyondokuzyüzseksenikibindörtyüz, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile ihale bedeli 35.762.500, -TL'dir.)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071152
BIST