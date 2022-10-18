***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımıİhaleyi Açan TarafTEİAŞİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli22.567.730, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar23/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 23/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımı'' konulu ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından ihale sonucunun kesinleştiği ve işin şirketimiz uhdesinde kaldığı kararı tarafımıza iletilmiştir.İşin toplam bedeli 22.567.730, -TL'dir. (Yirmiikimilyonbeşyüzatmışyedibinyediyüzotuz, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072607BIST