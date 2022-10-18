***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
18.10.2022 09:35
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımı
İhaleyi Açan Taraf
TEİAŞ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
22.567.730, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
23/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 23/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'0,6/1 kV Anma Gerilimli PVC Yalıtkanlı Muhtelif Tiplerde Toplam 285.500 Metre Kablo Alımı'' konulu ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından ihale sonucunun kesinleştiği ve işin şirketimiz uhdesinde kaldığı kararı tarafımıza iletilmiştir.
İşin toplam bedeli 22.567.730, -TL'dir. (Yirmiikimilyonbeşyüzatmışyedibinyediyüzotuz, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072607
BIST