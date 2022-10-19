***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu2022/55 DOSYA NOLU 1.ETAP İŞLETME YATIRIM DAĞITIM TRAFOSU ALIMI- ‘C' Grubu İşiİhaleyi Açan TarafADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli1.219.000, -USDİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 19/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'2022/55 DOSYA NOLU 1.ETAP İŞLETME YATIRIM DAĞITIM TRAFOSU ALIMI- ‘C' Grubu İşi'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli 1.219.000, -USD'dir. (Birmilyonikiyüzondokuzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ihale toplam bedeli 22.661.200, -TL'dir.)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072966BIST