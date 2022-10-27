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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

27.10.2022 18:14
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ PR-10 GEREĞİ ETİKETLEME MALZEME ALIMI İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü/ELAZIĞ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
Sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
8.990.776, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   27/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü/ELAZIĞ tarafından 27/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ PR-10 GEREĞİ ETİKETLEME MALZEME ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye girdiği ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü/ELAZIĞ ile şirketimiz arasında 27/10/2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme bedeli 8.990.776, -TL'dir. (Sekizmilyondokuzyüzdoksanbinyediyüzyetmişaltı, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074742


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Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.588 6.670 -66,00  
Yarım 3.210 3.262 -32,00  
Çeyrek 1.610 1.630 -17,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 -0,44  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,27  
B. Petrol 93,51 93,51 -1,53  
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