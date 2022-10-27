***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ PR-10 GEREĞİ ETİKETLEME MALZEME ALIMI İŞİİhaleyi Açan TarafTürkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü/ELAZIĞİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuSözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli8.990.776, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar27/09/2022 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü/ELAZIĞ tarafından 27/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ PR-10 GEREĞİ ETİKETLEME MALZEME ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye girdiği ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü/ELAZIĞ ile şirketimiz arasında 27/10/2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 8.990.776, -TL'dir. (Sekizmilyondokuzyüzdoksanbinyediyüzyetmişaltı, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074742BIST