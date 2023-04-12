***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.04.2023 10:50
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
İhaleyi Açan Taraf
GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
9.092.300, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz, GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından gerçekleştirilen, 2023/251623 ihale kayıt numaralı ‘'TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel KDV hariç 9.092.300, -TL'dir. (Dokuzmilyondoksanikibinüçyüz, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136689
BIST