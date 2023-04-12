***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMIİhaleyi Açan TarafGBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhalede 1. olunmuştur.İhale Bedeli9.092.300, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından gerçekleştirilen, 2023/251623 ihale kayıt numaralı ‘'TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel KDV hariç 9.092.300, -TL'dir. (Dokuzmilyondoksanikibinüçyüz, Türk Lirası)İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımıza duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136689BIST