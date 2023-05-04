***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuHAB OSB 2. KISIM ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİİhaleyi Açan TarafAnkara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhalede 1.olunmuştur.İhale Bedeli41.300.000, TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, ‘'HAB OSB 2. KISIM ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 41.300.000, -TL'dir. (Kırkbirmilyonüçyüzbin, Türk Lirası)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147024BIST