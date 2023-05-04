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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

04.05.2023 19:59
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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-
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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
HAB OSB 2. KISIM ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İhalede 1.olunmuştur.
İhale Bedeli
41.300.000, TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Şirketimiz, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, ‘'HAB OSB 2. KISIM ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 41.300.000, -TL'dir. (Kırkbirmilyonüçyüzbin, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147024


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KGYO 42,24 13.253.347 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 269.500 % 10,00  
SELVA 8,59 36.684.391 % 9,99  
ORMA 52,00 686.570 % 9,98  
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Altın Ons 2.048 2.048 9,40  
Altın Gr. 1.282 1.282 6,23  
Cumhuriyet 9.192 9.331 104,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.506 4.618 3,00  
Çeyrek 2.253 2.302 -13,00  
Gümüş.Ons 25,99 26,01 0,42  
Gümüş Gr. 16,25 16,27 0,25  
B. Petrol 73,30 73,30 0,97  
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