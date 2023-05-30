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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

30.05.2023 10:52
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
İhaleyi Açan Taraf
GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İş şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
9.092.300, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

           12/04/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirimini yapmış olduğumuz ‘'TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI'' konulu iş için GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından şirketimize sözleşme daveti yapılmıştır. Sözleşme 10 (on) takvim günü içerisinde imzalanacaktır.
İşin toplam bedeli KDV hariç 9.092.300, -TL'dir. (Dokuzmilyondoksanikibinüçyüz, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154605


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KONKA 33,04 24.312.553 % 9,99  
GEREL 18,72 61.884.959 % 9,99  
SEGYO 2,15 39.143.491 % 9,69  
YKBNK 10,24 2.349.809.819 % 9,64  
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Frank 22,4630 22,5984 % 1,38  
Riyal 5,4173 5,4444 % 1,28  
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12:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.948 1.948 7,11  
Altın Gr. 1.280 1.280 23,11  
Cumhuriyet 8.927 9.062 -33,00  
Tam 8.872 9.116 -38,02  
Yarım 4.369 4.533 -18,00  
Çeyrek 2.191 2.260 -15,00  
Gümüş.Ons 23,17 23,20 0,01  
Gümüş Gr. 15,24 15,25 0,25  
B. Petrol 75,55 75,55 -1,55  
Seans Raporu 12:37
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