***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMIİhaleyi Açan TarafGBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİş şirketimiz uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli9.092.300, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar12/04/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirimini yapmış olduğumuz ‘'TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI'' konulu iş için GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından şirketimize sözleşme daveti yapılmıştır. Sözleşme 10 (on) takvim günü içerisinde imzalanacaktır.İşin toplam bedeli KDV hariç 9.092.300, -TL'dir. (Dokuzmilyondoksanikibinüçyüz, Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154605BIST