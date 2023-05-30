***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
30.05.2023 10:52
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
İhaleyi Açan Taraf
GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İş şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
9.092.300, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
12/04/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirimini yapmış olduğumuz ‘'TRAFO VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI'' konulu iş için GBB ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından şirketimize sözleşme daveti yapılmıştır. Sözleşme 10 (on) takvim günü içerisinde imzalanacaktır.
İşin toplam bedeli KDV hariç 9.092.300, -TL'dir. (Dokuzmilyondoksanikibinüçyüz, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154605
BIST
12:394.918
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 149,43
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:3920,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,3190
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:3922,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,4626
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0416
En Düşük
21,4431
12:391.277,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 20,70
|Açılış
|: 1.277,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:37
|OYAYO
|11,77
|18.750.297
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.312.553
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.884.959
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.143.491
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|MARKA
|15,90
|114.946.573
|% -7,29
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.603.515
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,50
|190.887.414
|% -3,04
|
|SAMAT
|16,66
|337.735.703
|% -2,63
|
|THYAO
|147,20
|4.430.991.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.565.434.857
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,80
|3.044.667.203
|% 6,04
|
|AKBNK
|16,30
|2.752.884.243
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|ISCTR
|11,50
|3.565.434.857
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,24
|2.349.809.819
|% 9,64
|
|ALBRK
|2,59
|553.043.465
|% 4,02
|
|EKGYO
|7,42
|1.367.409.113
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.752.884.243
|% 9,47
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4107
|20,4184
|% 1,62
|
|Euro
|21,9707
|22,0885
|% 2,39
|
|Sterlin
|25,2061
|25,3325
|% 1,72
|
|Frank
|22,4630
|22,5984
|% 1,38
|
|Riyal
|5,4173
|5,4444
|% 1,28
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,11
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|23,11
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.872
|9.116
|-38,02
|
|Yarım
|4.369
|4.533
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.260
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,25
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-1,55
|