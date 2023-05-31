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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

31.05.2023 16:54
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
1006506 İHALE KAYIT NOLU 2023 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR, MARDİN VE ŞANLIURFA İLLERİ KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur
İhale Bedeli
29.601.901,27 -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Şirketimiz, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'1006506 İHALE KAYIT NOLU 2023 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR, MARDİN VE ŞANLIURFA İLLERİ KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 29.601.901,27 -TL'dir. (Yirmidokuzmilyonaltıyüzbirbindokuzyüzbir Türk Lirası, Yirmiyedi Kuruş)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155046


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AVHOL 33,88 180.883.405 % 10,00  
COSMO 75,90 11.354.395 % 10,00  
GRTRK 19,26 197.220.239 % 9,99  
KONKA 36,34 59.653.199 % 9,99  
KOPOL 44,12 703.063.773 % 9,97  
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Frank 22,5994 22,7356 % 0,58  
Riyal 5,5081 5,5357 % 1,38  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.969 9,27  
Altın Gr. 1.313 1.313 25,23  
Cumhuriyet 9.087 9.224 104,00  
Tam 9.033 9.281 104,47  
Yarım 4.433 4.584 28,00  
Çeyrek 2.223 2.299 28,00  
Gümüş.Ons 23,54 23,57 0,36  
Gümüş Gr. 15,70 15,72 0,46  
B. Petrol 73,41 73,41 -0,30  
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