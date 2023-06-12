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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.06.2023 09:33
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
1006506 İHALE KAYIT NOLU 2023 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR, MARDİN VE ŞANLIURFA İLLERİ KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İş şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
28.879.903,68 -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   31/05/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'1006506 İHALE KAYIT NOLU 2023 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR, MARDİN VE ŞANLIURFA İLLERİ KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiştir.
İşin toplam bedeli 28.879.903,68 -TL'dir. (Yirmisekizmilyonsekizyüzyetmişdokuzbindokuzyüzüç Türk Lirası, Atmışsekiz Kuruş)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157911


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