***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu1006506 İHALE KAYIT NOLU 2023 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR, MARDİN VE ŞANLIURFA İLLERİ KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİİhaleyi Açan TarafDİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİş şirketimiz uhdesinde kalmıştır.İhale Bedeli28.879.903,68 -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar31/05/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'1006506 İHALE KAYIT NOLU 2023 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR, MARDİN VE ŞANLIURFA İLLERİ KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiştir.İşin toplam bedeli 28.879.903,68 -TL'dir. (Yirmisekizmilyonsekizyüzyetmişdokuzbindokuzyüzüç Türk Lirası, Atmışsekiz Kuruş)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157911BIST