***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuYG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİİhaleyi Açan TarafELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİş şirketin uhdesinde kalmıştır ve sözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli90.836.823, -TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar10/08/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından gerçekleştirilen "YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.İhaleye konu iş şirketimiz uhdesinde kalmış olup, ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİMİ ile şirketimiz arasında sözleşme 12.09.2023 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.Sözleşme bedeli KDV hariç 90.836.823, -TL'dir. (DoksanmilyonsekizyüzotuzaltıbinsekizyüzyirmiüçTürkLirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194135BIST