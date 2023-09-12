***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.09.2023 14:14
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İş şirketin uhdesinde kalmıştır ve sözleşme imzalanmıştır.
İhale Bedeli
90.836.823, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
10/08/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından gerçekleştirilen "YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
İhaleye konu iş şirketimiz uhdesinde kalmış olup, ELAZIĞ TEKNOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİMİ ile şirketimiz arasında sözleşme 12.09.2023 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
Sözleşme bedeli KDV hariç 90.836.823, -TL'dir. (DoksanmilyonsekizyüzotuzaltıbinsekizyüzyirmiüçTürkLirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194135
BIST