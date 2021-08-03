***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGirişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. SPK tarafından onaylanan Izahname EkleriEK 9A Makine Teçhizat Değerleme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954445BIST