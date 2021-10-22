***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating(JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.), Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığı'nın uzun vadeli ulusal notunu "AA- (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.JCR Eurasia Rating, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığı'nın uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB", kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "B" olarak, görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.Özet rapora bu bildirimin ekinde yer verilmekte olupKamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971934BIST