***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.), şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu ‘Çok Yüksek Kredi Kalitesi' sınıfına giren "AA- (tr)" ve kısa vadeli ulusal kurum kredi rating notunu ‘Çok Yüksek Kredi Kalitesi' sınıfına giren "J1+ (tr)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.JCR Eurasia Rating, şirketimizin uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para kurum kredi rating notunu ise "BB" olarak teyit etmiştir.Özet rapora bu bildirimin ekinde yer verilmekte olupKamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066354BIST