***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.10.2022 18:20
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11936 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072954
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1347
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1436
18:05974,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -13,37
|Açılış
|: 974,11
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
973,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5886
|18,5906
|% 0,03
|
|Euro
|18,1706
|18,1941
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,7947
|20,8990
|% -0,89
|
|Frank
|18,4283
|18,5393
|% -1,05
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-22,44
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-12,74
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.631
|6.722
|-42,00
|
|Yarım
|3.231
|3.287
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
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17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem