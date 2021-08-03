***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2021 16:38
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ve Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954431
BIST
17:571.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
17:578,4220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0741
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
17:579,9950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0719
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
17:57490,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,75
|Açılış
|: 490,48
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler17:55
|IDGYO
|3,63
|11.727.111
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.185.135
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.739.049
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.441.329
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.329.675
|% -10,00
|
|BMSCH
|8,30
|193.055.433
|% -8,29
|
|BAYRK
|9,22
|43.672.582
|% -7,89
|
|CEOEM
|8,64
|46.884.388
|% -6,09
|
|MEGAP
|6,19
|35.796.359
|% -5,93
|
|ARDYZ
|53,70
|261.150.772
|% 2,38
|
|BMSCH
|8,30
|193.055.433
|% -8,29
|
|EDATA
|14,83
|159.441.329
|% 9,93
|
|ESEN
|30,26
|158.167.724
|% 2,51
|
|PENTA
|36,60
|116.104.322
|% 4,57
|
|PEKGY
|0,99
|97.455.520
|% 2,06
|
|IHLGM
|1,00
|38.684.666
|% 0,00
|
|BMSCH
|8,30
|193.055.433
|% -8,29
|
|EDATA
|14,83
|159.441.329
|% 9,93
|
|KARYE
|9,77
|93.671.301
|% -0,41
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4154
|8,4180
|% 0,84
|
|Euro
|9,9862
|9,9978
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,6703
|11,7289
|% 0,98
|
|Frank
|9,2797
|9,3356
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2390
|2,2503
|% 0,90
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,15
|
|Altın Gr.
|490
|491
|3,81
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,08
|
|B. Petrol
|72,01
|72,01
|-0,88
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243