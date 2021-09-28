***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %70 oranındaki bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Ankara İli Sincan İlçesi Temelli Malıköy Mahallesi Anadolu OSB'de bulunan, 100550 ada 9 nolu parsel üzerinde yer alan, 20.000 m2 arsa üzerine kurulu ve 17.480 m2 kapalı alana sahip arsayı, fabrika binasını, idari binayı ve fabrika içerisindeki makine teçhizatı satın almıştır. İlgili alım yeni yatırım ve kapasite artışları için kullanılacaktır.-Fabrika binası, idari bina ve arsa alım bedeli, harç ve vergiler hariç 35.640.000,-TL,-Makine teçhizat alım bedeli ise KDV dahil 2.360.000 TL'dir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965545BIST