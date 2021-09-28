***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2021 17:12
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %70 oranındaki bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Ankara İli Sincan İlçesi Temelli Malıköy Mahallesi Anadolu OSB'de bulunan, 100550 ada 9 nolu parsel üzerinde yer alan, 20.000 m2 arsa üzerine kurulu ve 17.480 m2 kapalı alana sahip arsayı, fabrika binasını, idari binayı ve fabrika içerisindeki makine teçhizatı satın almıştır. İlgili alım yeni yatırım ve kapasite artışları için kullanılacaktır.
-Fabrika binası, idari bina ve arsa alım bedeli, harç ve vergiler hariç 35.640.000,-TL,
-Makine teçhizat alım bedeli ise KDV dahil 2.360.000 TL'dir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965545
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
18:058,9054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9054
En Düşük
8,8287
18:0510,3372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0404
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
18:05493,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 493,71
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
491,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|17,29
|43.638.735
|% 9,99
|
|TGSAS
|14,98
|5.062.329
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.977.860
|% 9,99
|
|SONME
|37,70
|2.442.942
|% 9,98
|
|KAPLM
|23,86
|9.579.088
|% 9,95
|
|KTSKR
|41,04
|168.133.102
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.643.998
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,15
|353.202.861
|% -9,97
|
|ERSU
|4,16
|76.869.973
|% -9,96
|
|DGGYO
|10,86
|6.249.482
|% -9,95
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% -0,18
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 1,28
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 2,49
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 1,35
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8988
|8,9054
|% 0,40
|
|Euro
|10,3301
|10,3372
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9001
|11,9598
|% -0,55
|
|Frank
|9,4763
|9,5334
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3626
|2,3745
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,95
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,26
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|-0,10
|