***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 10:57
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %70 oranındaki bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Ankara İli Kahramankazan İlçesinde yer alan üretim tesislerimiz içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ile "66kV gerilim seviyesi 31.5 MVA güç seviyesine kadar Dağıtım ve Güç Transformatörü" imalatına başlamıştır.
Böylece devam eden imalat kapsamına Transformatör ürün gamı da eklenerek önemli ölçüde bir büyüme elde edilmesi öngörülmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgelirine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968426
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
18:058,9631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0881
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1206
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3959
En Düşük
10,2298
18:05506,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,74
|Açılış
|: 506,13
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9557
|8,9631
|% 0,99
|
|Euro
|10,3697
|10,3959
|% 1,17
|
|Sterlin
|12,1656
|12,2266
|% 1,05
|
|Frank
|9,6277
|9,6857
|% 1,23
|
|Riyal
|2,3826
|2,3945
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,89
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM