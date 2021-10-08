***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %70 oranındaki bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş., Ankara İli Kahramankazan İlçesinde yer alan üretim tesislerimiz içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ile "66kV gerilim seviyesi 31.5 MVA güç seviyesine kadar Dağıtım ve Güç Transformatörü" imalatına başlamıştır.Böylece devam eden imalat kapsamına Transformatör ürün gamı da eklenerek önemli ölçüde bir büyüme elde edilmesi öngörülmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgelirine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968426BIST