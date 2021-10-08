***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. Cezayir'in büyük yerel elektrik malzemesi üretici ve satıcı firmalarından GISB Enerji ile Cezayir Ülkesi sınırları için bayilik ve ortak üretim anlaşması imzalamıştır.Bu anlaşma çerçevesinde Cezayir ülkesi elektrik idaresi SONELGAZ (SADEG) tarafından üretimlerimiz ve fabrikamız denetlenerek onaylanmış ve markamız ülkenin onaylı marka listeleri arasına eklenmiştir. Bu süreci takiben 2.028.050-USD ( İkimilyonyirmisekizbinelli-Amerikandoları) değerinde sipariş alınmıştır.Bu sözleşme çerçevesinde GISB firması ile aylık standart adetler ile teslimat üzerinde anlaşılması sebebi ile 2022 yılı içerisinde önemli bir ihracat geliri kaydedileceği öngörülmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968611BIST