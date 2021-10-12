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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2021 15:02



***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 12.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, 2021/550188 ihale nolu "ITM-384 referanslı 154kV Osmaniye OSB TM Tevsiat (OSMANİYE) Yapım İşi" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 27.771.108,00-TL'dir.
İhale sonucuna ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969800


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Tam 3.403 3.488 24,91  
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Çeyrek 825 844 6,02  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 0,37  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,09  
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