***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 15:02
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 12.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, 2021/550188 ihale nolu "ITM-384 referanslı 154kV Osmaniye OSB TM Tevsiat (OSMANİYE) Yapım İşi" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 27.771.108,00-TL'dir.
İhale sonucuna ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969800
BIST
16:391.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.416
16:399,0760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0967
En Düşük
9,0017
16:3910,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0785
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5231
En Düşük
10,4123
16:39518,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,71
|Açılış
|: 518,09
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
518,39
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler16:39
|LUKSK
|49,50
|9.628.912
|% 10,00
|
|FROTO
|176,70
|1.294.868.205
|% 9,41
|
|ANELE
|2,69
|47.749.441
|% 8,47
|
|RALYH
|4,78
|4.472.802
|% 8,14
|
|YEOTK
|82,75
|290.468.732
|% 7,54
|
|AKFGY
|6,11
|54.606.019
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,25
|7.755.737
|% -7,99
|
|ALBRK
|1,66
|132.536.299
|% -7,26
|
|EKIZ
|6,25
|724.934
|% -6,30
|
|YEOTK
|82,75
|290.468.732
|% 7,54
|
|GESAN
|23,70
|232.754.964
|% -0,25
|
|ODAS
|1,50
|153.781.359
|% 0,67
|
|MAREN
|8,41
|142.657.432
|% -2,66
|
|PGSUS
|78,00
|117.300.372
|% 1,10
|
|ODAS
|1,50
|153.781.359
|% 0,67
|
|PEKGY
|0,96
|20.997.790
|% -1,03
|
|MAREN
|8,41
|142.657.432
|% -2,66
|
|FORMT
|1,27
|19.126.955
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,23
|37.327.301
|% -0,31
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0736
|9,0760
|% 0,45
|
|Euro
|10,5042
|10,5097
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,3371
|12,3990
|% 0,79
|
|Frank
|9,7492
|9,8079
|% 0,84
|
|Riyal
|2,4130
|2,4251
|% 0,47
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|18,81
|
|Altın Gr.
|516
|516
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.471
|24,00
|
|Tam
|3.403
|3.488
|24,91
|
|Yarım
|1.645
|1.687
|12,04
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,09
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-0,83
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:50XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 15, 022.00 milyon TL de
-
16:49SELVA
Yüzde 4.61 oranında artışla 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 525, 412 adet işlem
-
16:46YEOTK
Yüzde 8.19 oranında artışla 83.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 591, 173 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, DOHOL
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 1 artarak (% 0.33 ) 1, 250