***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 12:58
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 19.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2021/562920 ihale nolu "ITM-385 referanslı 154kV Tufanbeyli OSB TM Tevsiat (ADANA) Yapım İşi" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 32.411.982,00-TL'dir.
İhale sonucuna ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971387
BIST
13:131.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.434
En Düşük
1.428
13:139,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,3200
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|Önceki Kapanış
|: 9,3100
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9,3551
En Düşük
9,2835
13:1310,8496
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Açılış
|: 10,8250
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|Önceki Kapanış
|: 10,8400
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10,8959
En Düşük
10,8059
13:13533,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,73
|Açılış
|: 533,36
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|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:13
|UFUK
|22,54
|293.516
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.923.129
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,66
|12.652.858
|% 9,64
|
|OLMK
|6,92
|2.719.789
|% 8,12
|
|GUBRF
|58,35
|554.343.379
|% 8,06
|
|BIOEN
|27,00
|138.933.269
|% -10,00
|
|KSTUR
|250,00
|472.547
|% -9,58
|
|KERVN
|0,79
|904.859
|% -9,20
|
|DOKTA
|23,00
|1.564.543
|% -5,51
|
|DITAS
|18,24
|20.359.396
|% -5,05
|
|THYAO
|14,06
|1.173.978.988
|% -1,82
|
|GARAN
|9,08
|869.569.065
|% 0,55
|
|GUBRF
|58,35
|554.343.379
|% 8,06
|
|KRDMD
|7,24
|333.650.439
|% 0,56
|
|PETKM
|6,17
|318.560.244
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,43
|317.576.675
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,94
|240.355.293
|% 1,57
|
|GARAN
|9,08
|869.569.065
|% 0,55
|
|THYAO
|14,06
|1.173.978.988
|% -1,82
|
|TSPOR
|3,81
|259.137.866
|% 7,63
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3226
|9,3258
|% 0,34
|
|Euro
|10,8193
|10,8496
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,7934
|12,8575
|% 0,14
|
|Frank
|10,0523
|10,1129
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4788
|2,4912
|% 0,38
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,11
|
|Altın Gr.
|534
|534
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|3,89
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|1,89
|
|Çeyrek
|852
|871
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,75
|