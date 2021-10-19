***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 19.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2021/562920 ihale nolu "ITM-385 referanslı 154kV Tufanbeyli OSB TM Tevsiat (ADANA) Yapım İşi" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 32.411.982,00-TL'dir.İhale sonucuna ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971387BIST