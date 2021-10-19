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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2021 12:58



***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 19.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 2021/562920 ihale nolu "ITM-385 referanslı 154kV Tufanbeyli OSB TM Tevsiat (ADANA) Yapım İşi" kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 32.411.982,00-TL'dir.
İhale sonucuna ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971387


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EGEPO 5,69 67.923.129 % 9,85  
IZTAR 23,66 12.652.858 % 9,64  
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Tam 3.513 3.601 3,89  
Yarım 1.698 1.742 1,89  
Çeyrek 852 871 0,94  
Gümüş.Ons 23,90 23,93 0,25  
Gümüş Gr. 7,17 7,18 0,10  
B. Petrol 84,33 84,33 -0,75  
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