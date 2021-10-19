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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.10.2021 14:58



***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nde, 19/10/2021 tarihi itibari ile Anahtarlama Sistemleri ve Komponentleri Üretimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Evren KALAYCI göreve getirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971404


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