***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 14:58
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nde, 19/10/2021 tarihi itibari ile Anahtarlama Sistemleri ve Komponentleri Üretimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sn. Evren KALAYCI göreve getirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971404
BIST
16:471.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
16:479,2515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0428
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
16:4710,7818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0443
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
16:47529,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,97
|Açılış
|: 529,60
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,14
BIST En Aktif Hisseler16:47
|OLMK
|7,04
|4.991.483
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|21.553.162
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|195.078.040
|% 9,90
|
|GUBRF
|59,15
|902.258.243
|% 9,54
|
|DMSAS
|8,04
|150.429.141
|% 9,39
|
|BIOEN
|27,00
|149.062.130
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,17
|28.501.325
|% -5,41
|
|SANFM
|25,84
|7.555.917
|% -5,21
|
|THYAO
|13,97
|1.954.098.141
|% -2,44
|
|GARAN
|9,14
|1.407.216.771
|% 1,22
|
|GUBRF
|59,15
|902.258.243
|% 9,54
|
|ASELS
|16,47
|585.685.024
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,45
|557.554.490
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,96
|520.171.410
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,45
|557.554.490
|% 1,66
|
|GARAN
|9,14
|1.407.216.771
|% 1,22
|
|THYAO
|13,97
|1.954.098.141
|% -2,44
|
|TSPOR
|3,79
|342.649.664
|% 7,06
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2479
|9,2515
|% -0,46
|
|Euro
|10,7740
|10,7818
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,7142
|12,7779
|% -0,48
|
|Frank
|2,4596
|2,4719
|% -0,40
|
|Riyal
|529,4930
|529,5970
|% 0,18
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|8,94
|
|Altın Gr.
|529
|530
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.503
|3.556
|-21,00
|
|Tam
|3.489
|3.577
|-20,62
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|-9,97
|
|Çeyrek
|846
|865
|-4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,08
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,81
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:03SEKFK
Yüzde 4.58 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 161, 340 adet işlem
-
17:02DOBUR
Yüzde 4.11 oranında artışla 33.98 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 399 adet işlem
-
17:01EGEPO
Yüzde 6.56 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 514, 947 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.64 ) 1, 545
-
17:00XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 13, 676.00 milyon TL de