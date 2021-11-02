***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 18:21
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 05.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2021/518593 ihale nolu "İTM-368 referanslı 154kv Silahtar GIS TM Tevsiat Yapım İşi" ihalesi için, TEİAŞ tarafından sözleşme yapılmaya davet edilmiştir. İhale bedeli 55.913.358,00-TL'dir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974052
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0838
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
18:0511,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1047
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
18:05547,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,15
|Açılış
|: 547,90
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
547,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6719
|9,6862
|% 0,87
|
|Euro
|11,2060
|11,2280
|% 0,94
|
|Sterlin
|13,1746
|13,2407
|% 1,07
|
|Frank
|10,5502
|10,6138
|% 0,89
|
|Riyal
|2,5711
|2,5840
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,64
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,36
|82,36
|-2,36
|