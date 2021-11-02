***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 05.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2021/518593 ihale nolu "İTM-368 referanslı 154kv Silahtar GIS TM Tevsiat Yapım İşi" ihalesi için, TEİAŞ tarafından sözleşme yapılmaya davet edilmiştir. İhale bedeli 55.913.358,00-TL'dir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974052BIST