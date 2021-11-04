***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 15:46
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Türk bir müteahhitlik firması arasında Semerkant Kültür Merkezi Orta Gerilim Elektrik Aksamları'nın tedariki için sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 1.277.092,80-USD'dir. (BirMilyonİkiYüzYetmişYediBinDoksanİki- AmerikanDoları,SeksenCent)
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974754
BIST
15:511.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,37
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.582
En Düşük
1.569
15:519,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:5111,1942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0320
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2733
En Düşük
11,1841
15:51559,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,11
|Açılış
|: 559,73
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.433,60
|164.142.747
|% 9,10
|
|EUYO
|3,72
|3.018.855
|% 8,45
|
|RALYH
|8,90
|107.542.573
|% 8,40
|
|IZFAS
|6,81
|3.797.530
|% 7,58
|
|BASGZ
|25,24
|3.760.255
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.878.576
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,12
|35.762.191
|% -6,88
|
|IHAAS
|4,29
|58.705.173
|% -6,54
|
|RODRG
|14,16
|2.409.779
|% -5,98
|
|THYAO
|17,55
|2.783.452.766
|% 3,42
|
|GARAN
|10,53
|1.692.101.287
|% 0,77
|
|TUPRS
|145,30
|734.953.074
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,09
|536.696.706
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,09
|496.165.108
|% 1,95
|
|TSKB
|1,57
|383.519.502
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,09
|496.165.108
|% 1,95
|
|THYAO
|17,55
|2.783.452.766
|% 3,42
|
|GARAN
|10,53
|1.692.101.287
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,97
|443.563.883
|% -0,34
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7074
|9,7122
|% 0,30
|
|Euro
|11,1888
|11,1942
|% -0,29
|
|Sterlin
|13,0325
|13,0978
|% -0,16
|
|Frank
|10,5598
|10,6234
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5828
|2,5957
|% 0,20
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,80
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|-12,00
|
|Tam
|3.682
|3.776
|-13,79
|
|Yarım
|1.779
|1.827
|-6,67
|
|Çeyrek
|893
|913
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,01
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|0,74
|