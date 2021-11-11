***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 2021/601848 nolu "2 İş Kaleminde Toplam 110 Adet 170 kV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri ile 2 İş Kaleminde Toplam 25 Adet 420 kV Ayırıcı ve Yedek Malzemeler" ihalesine, ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı veren Girishim Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. Taah. A.Ş. ile Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. arasında ihale konusu malzemelerin tedariki için 3.987.000,-TL+KDV tutarlı sipariş ön anlaşması yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977006BIST