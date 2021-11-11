***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 13:31
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 2021/601848 nolu "2 İş Kaleminde Toplam 110 Adet 170 kV Ayırıcı ve Yedek Malzemeleri ile 2 İş Kaleminde Toplam 25 Adet 420 kV Ayırıcı ve Yedek Malzemeler" ihalesine, ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı veren Girishim Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. Taah. A.Ş. ile Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. arasında ihale konusu malzemelerin tedariki için 3.987.000,-TL+KDV tutarlı sipariş ön anlaşması yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977006
BIST
15:351.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 13,62
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:359,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:3511,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0327
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:35591,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,55
|Açılış
|: 591,71
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:33
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|34.419.546
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.806.856
|% 9,91
|
|DOAS
|45,04
|244.017.723
|% 8,48
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|41.144.334
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.350.251
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.363.372
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|87.065.121
|% -6,20
|
|PETKM
|7,56
|2.452.573.484
|% -1,18
|
|THYAO
|17,76
|1.142.832.108
|% 0,23
|
|GARAN
|10,68
|1.065.542.224
|% 0,75
|
|KRDMD
|7,45
|616.889.576
|% 0,40
|
|KOZAL
|113,90
|532.057.301
|% 0,18
|
|ADESE
|1,22
|432.363.372
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.452.573.484
|% -1,18
|
|ODAS
|1,56
|451.346.170
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,10
|433.054.696
|% 0,65
|
|GARAN
|10,68
|1.065.542.224
|% 0,75
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9337
|9,9400
|% 0,37
|
|Euro
|11,3768
|11,3818
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,2697
|13,3362
|% 0,54
|
|Frank
|10,7189
|10,7835
|% 0,15
|
|Riyal
|2,6397
|2,6530
|% 0,25
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,13
|
|Altın Gr.
|591
|592
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.907
|3.966
|-26,00
|
|Tam
|3.892
|3.990
|-21,45
|
|Yarım
|1.881
|1.930
|-10,38
|
|Çeyrek
|944
|965
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48ATATP
Yüzde 4.43 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 473 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 5 artarak (% 0.71 ) 1, 780
-
15:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, THYAO, GARAN
-
15:47XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 14, 740.00 milyon TL de
-
15:46OYLUM
Yüzde 9.72 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 635, 296 adet işlem