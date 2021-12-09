***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 12:26
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Hollanda'da bulunan 6 MWAC/8,22MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansını satın almak için sınırlı sayıda katılımcının katıldığı "Arttırma" usulü ihale için davet edilmiş ve ilk faz teklifini sunmuştur. İlgili lisans kapsamındaki santralin ürettiği enerji için 15 senelik devlet alım garantisi mevcuttur.
Yakın zamanda ihalenin bir sonraki fazı olan fiyat arttırması aşamasına geçilecek ve kazanan firma belli olacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılar, gelişmelerden haberdar edilecektir.
Firmamız bu santral ile paralel olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Global olarak Yenilenebilir Enerji Yatırımları yapmayı hedeflemektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982359
BIST
13:552.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 39,80
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
13:5513,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0757
|Açılış
|: 13,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:5515,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0646
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:55788,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 3,86
|Açılış
|: 788,69
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:55
|AKGRT
|8,55
|21.706.814
|% 4,01
|
|ADEL
|31,44
|4.051.692
|% 3,08
|
|AKENR
|2,03
|6.895.466
|% 2,53
|
|AKCNS
|21,28
|7.548.007
|% 2,41
|
|AGYO
|3,01
|16.250.945
|% 2,38
|
|ANHYT
|13,04
|4.961.881
|% -1,73
|
|AKSUE
|22,04
|2.920.332
|% -0,72
|
|ALCAR
|343,00
|17.722.861
|% -0,58
|
|ALARK
|11,50
|116.090.587
|% -0,26
|
|ARSAN
|5,79
|7.050.194
|% -0,17
|
|SISE
|15,74
|3.050.624.969
|% 5,71
|
|KRDMD
|10,81
|2.339.714.003
|% 9,41
|
|THYAO
|21,26
|2.220.657.617
|% 4,32
|
|GARAN
|12,01
|1.791.432.869
|% 0,25
|
|ASELS
|24,76
|1.395.683.244
|% 3,60
|
|EKGYO
|2,54
|787.664.609
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|966.015.102
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,81
|2.339.714.003
|% 9,41
|
|SISE
|15,74
|3.050.624.969
|% 5,71
|
|GARAN
|12,01
|1.791.432.869
|% 0,25
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7615
|13,7630
|% 0,55
|
|Euro
|15,5895
|15,6144
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,0896
|18,1804
|% 0,37
|
|Frank
|14,8641
|14,9536
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6563
|3,6747
|% 0,66
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-3,12
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,39
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|21,00
|
|Tam
|5.197
|5.329
|20,09
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|9,71
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|-0,35
|