***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Hollanda'da bulunan 6 MWAC/8,22MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansını satın almak için sınırlı sayıda katılımcının katıldığı "Arttırma" usulü ihale için davet edilmiş ve ilk faz teklifini sunmuştur. İlgili lisans kapsamındaki santralin ürettiği enerji için 15 senelik devlet alım garantisi mevcuttur.Yakın zamanda ihalenin bir sonraki fazı olan fiyat arttırması aşamasına geçilecek ve kazanan firma belli olacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılar, gelişmelerden haberdar edilecektir.Firmamız bu santral ile paralel olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Global olarak Yenilenebilir Enerji Yatırımları yapmayı hedeflemektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982359BIST