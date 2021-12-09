***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Ulutaş İnş. Elk. Tic. ve San. LTD. ŞTİ. arasında 5 adet Trafo Merkezinin Kontrol-Kumanda-Ölçü ve AC/DC Besleme Panoları, Koruma Röleleri ve Otomasyon Sistemi kapsamı için sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 800.000,-EURO + 4.800.000,-TL'dir. (SekizYüzBin,Euro + DörtMilyonSekizYüzBin,TürkLirası)Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerinie sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982229BIST