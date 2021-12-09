***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 10:49
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Portekiz merkezli Özel Statülü Bayi Firması arasında Portekiz, İspanya, Güney Amerika Ülkeleri ve Güney ve Batı Afrika Ülkelerinde gerçekleşmek üzere, 2022 ve 2023 yılları için minimum 10.000.000,Euro (OnMilyon,Euro) değerinde mal tedarik bayilik anlaşması imzalanmıştır. İlgili sözleşme ile adı geçen bölgeler için özel satış ağı ile önemli projelere imza atılması beklenmektedir. İlgili firmanın, 247.685,-USD (İkiYüzKırkYediBinAltıYüzSeksenBeş,AmerikanDoları) değerinde siparişi an itibari ile üretim hattında mevcuttur.
Projeler ile ilgili gelişmelerden kamuoyu ve yatırımcılar bilgilendirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982284
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0412
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0698
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05793,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 6,11
|Açılış
|: 793,36
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8268
|13,8284
|% 0,30
|
|Euro
|15,6315
|15,6656
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,2471
|18,3386
|% 0,39
|
|Frank
|14,9409
|15,0309
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6759
|3,6943
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,95
|
|Altın Gr.
|793
|793
|5,80
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,52
|