***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. ile Portekiz merkezli Özel Statülü Bayi Firması arasında Portekiz, İspanya, Güney Amerika Ülkeleri ve Güney ve Batı Afrika Ülkelerinde gerçekleşmek üzere, 2022 ve 2023 yılları için minimum 10.000.000,Euro (OnMilyon,Euro) değerinde mal tedarik bayilik anlaşması imzalanmıştır. İlgili sözleşme ile adı geçen bölgeler için özel satış ağı ile önemli projelere imza atılması beklenmektedir. İlgili firmanın, 247.685,-USD (İkiYüzKırkYediBinAltıYüzSeksenBeş,AmerikanDoları) değerinde siparişi an itibari ile üretim hattında mevcuttur.Projeler ile ilgili gelişmelerden kamuoyu ve yatırımcılar bilgilendirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982284BIST