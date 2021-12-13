***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2021 10:04
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.12.2021 tarihinde yayınlanan Kap haberi ile Hollanda'da bulunan 6 MAC/8,22 MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansının satı nalınması için firmamızın ihaleye davet edildiği ve ilk faz teklifinin sunulduğu belirtilmişti. İlk faz tekliflerin değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Firmamız, ilk 2 firma arasına girmiş ve son aşama olan Fiyat Arttırımı Usulü ile pazarlık görüşmelerine katılmaya hak kazanmıştır.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982832
BIST
11:512.148
En Yüksek
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837,54
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler11:51
|DOGUB
|3,85
|2.986.235
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.778.352
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|15.127.810
|% 9,99
|
|SONME
|45,50
|687.596
|% 9,96
|
|DOBUR
|150,20
|1.993.154
|% 9,96
|
|MERIT
|31,74
|46.389.587
|% -7,52
|
|MMCAS
|4,02
|1.170.837
|% -7,16
|
|ALBRK
|2,01
|61.403.077
|% -6,94
|
|ATLAS
|1,35
|3.500.860
|% -6,90
|
|QUAGR
|13,55
|46.360.563
|% -6,49
|
|THYAO
|23,94
|2.429.175.754
|% 6,02
|
|GARAN
|12,15
|1.467.331.105
|% -0,08
|
|SISE
|16,18
|1.263.469.806
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,84
|1.017.555.998
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,75
|968.047.048
|% 2,23
|
|EKGYO
|2,75
|968.047.048
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|470.550.780
|% 0,00
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|YKBNK
|3,84
|1.017.555.998
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,22
|183.349.676
|% -3,17
|
|GARAN
|12,15
|1.467.331.105
|% -0,08
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6417
|14,6598
|% 1,83
|
|Euro
|16,5114
|16,5449
|% 2,05
|
|Sterlin
|19,3459
|19,4429
|% 1,95
|
|Frank
|15,7521
|15,8470
|% 1,57
|
|Riyal
|3,8852
|3,9047
|% 1,56
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-3,10
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|Altın Gr.
|830
|830
|10,72
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|0,13
|
|B. Petrol
|73,21
|73,21
|-0,49
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