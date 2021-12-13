***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.12.2021 tarihinde yayınlanan Kap haberi ile Hollanda'da bulunan 6 MAC/8,22 MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansının satı nalınması için firmamızın ihaleye davet edildiği ve ilk faz teklifinin sunulduğu belirtilmişti. İlk faz tekliflerin değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Firmamız, ilk 2 firma arasına girmiş ve son aşama olan Fiyat Arttırımı Usulü ile pazarlık görüşmelerine katılmaya hak kazanmıştır.Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982832BIST