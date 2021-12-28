***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.12.2021 tarihinde yayınlanan Kap haberi ile Hollanda'da bulunan 6 MAC/8,22 MWp gücündeki Nieuweweg Güneş Santrali Lisansının satın alınması için firmamızın ihaleye davet edildiği ve ilk faz teklifinin sunulduğu belirtilmiş ve 13/12/2021 tarihinde yayınlanan Kap haberi ile çok sayıda firmanın katıldığı ilk faz tekliflerin değerlendirilmesi sonucu firmamızın, ilk 2 firma arasına girmiş ve son aşama olan Fiyat Artırımı Usulü ile pazarlık görüşmelerine katılmaya hak kazandığı kamuoyuna ve yatırımcılarımıza açıklanmıştı.Hollanda'daki Christmas Tatili nedeni ile pazarlık görüşmelerinin neticesi 2022 Ocak ayı içerisinde belli olacaktır.Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyuna ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986578BIST