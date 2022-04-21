***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. paylarının halka arzına yönelik olarak Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadil izin başvuru dosyası 21/04/2022 tarihinde SPK'ya iletilmiştir.Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022750BIST