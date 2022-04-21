***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 18:11
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. paylarının halka arzına yönelik olarak Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadil izin başvuru dosyası 21/04/2022 tarihinde SPK'ya iletilmiştir.
Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022750
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0397
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0327
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8971
17:59915,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,81
|Açılış
|: 915,78
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7345
|14,7432
|% 0,28
|
|Euro
|15,9054
|15,9216
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,8798
|18,9745
|% -1,14
|
|Frank
|15,3198
|15,4121
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9186
|3,9382
|% 0,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-20,46
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,18
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,62
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS