***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., ANKA TOPRAK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'nin Eskişehir İli Çifteler İlçesinde bulunan fabrikasına, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda ANKA TOPRAK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 3.780.000,USD'dir. (Üçmilyonyediyüzseksenbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 56.049.840,-TL)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025491BIST