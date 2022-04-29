***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 14:05
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., ANKA TOPRAK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'nin Eskişehir İli Çifteler İlçesinde bulunan fabrikasına, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda ANKA TOPRAK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 3.780.000,USD'dir. (Üçmilyonyediyüzseksenbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 56.049.840,-TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025491
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0383
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0392
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05890,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -14,76
|Açılış
|: 890,99
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8697
|14,8880
|% 0,26
|
|Euro
|15,6744
|15,6993
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,5731
|18,6663
|% -0,22
|
|Frank
|15,1842
|15,2756
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9580
|3,9778
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-37,16
|
|Altın Gr.
|890
|890
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,42
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:34
PRKAB, TSGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:34
LIDER, ACSEL, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
ETILR, ARSAN, PSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
BASGZ, ENJSA, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:04
EGSER, SERVE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında