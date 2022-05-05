***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.'nin Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Alanlı Mahallesinde bulunan Dilek Rüzgar Elektrik Santrali arazisine, Hibrit Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında mevcut Rüzgar Elektrik Santrali içerisinde kurulacak Arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 4.130.000,USD'dir. (Dörtmilyonyüzotuzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 61.367.670,-TL).Söz konusu Dilek Rüzgar Elektrik Santrali de, Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. tarafından kurulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026760BIST