***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2022 18:19
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.'nin Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Alanlı Mahallesinde bulunan Dilek Rüzgar Elektrik Santrali arazisine, Hibrit Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında mevcut Rüzgar Elektrik Santrali içerisinde kurulacak Arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 4.130.000,USD'dir. (Dörtmilyonyüzotuzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 61.367.670,-TL).
Söz konusu Dilek Rüzgar Elektrik Santrali de, Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. tarafından kurulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026760
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
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|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
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|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
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|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
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|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
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|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
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|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
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|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
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|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
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|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
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|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
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|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
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|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
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|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
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|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
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|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,9243
|14,9584
|% 0,66
|
|Euro
|15,7596
|15,8103
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,3764
|18,4686
|% 0,41
|
|Frank
|15,0568
|15,1475
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9694
|3,9893
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,91
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|Altın Gr.
|904
|904
|7,42
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|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
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|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
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|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
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|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
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|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,03
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|B. Petrol
|112
|112
|1,21
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