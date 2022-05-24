***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14/04/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 14/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/220510 ihale kayıt numaralı ‘' 14-04-2022 TARİHLİ İTM.401 REFERANSLI 154 KV KIYIK (MUŞ) YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girdiği ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 24/05/2022 tarihinde ilgili iş için Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ye sözleşme davetinde bulunmuştur. Kurum ile sözleşme 10 takvim günü içerisinde imzalanacaktır.Sözleşme baz bedeli 67.199.980,-TL'dir. (Altmışyedimilyonyüzdoksandokuzbindokuzyüzseksen Türk Lirası)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031947BIST