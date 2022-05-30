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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2022 12:12
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         14/04/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TOROSLAR EDAŞ tarafından 14/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘' HÜCRE & TRAFO MERKEZİ – MMMH – HAVALI ALIMI İŞİ '' için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
TOROSLAR EDAŞ İhale Komisyonu, 30/05/2022 tarihinde ilgili iş için Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ye sözleşme davetinde bulunmuştur. Kurum ile sözleşme 01/06/2022 tarihinde imzalanacaktır.
Sözleşme bedeli 6.900.000,-USD'dir. (Altımilyondokuzyüzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 113.022.000,TL'dir.)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033283


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