***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14/04/2022 tarihli Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde, şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'nin, TOROSLAR EDAŞ tarafından 14/04/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘' HÜCRE & TRAFO MERKEZİ – MMMH – HAVALI ALIMI İŞİ '' için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.TOROSLAR EDAŞ İhale Komisyonu, 30/05/2022 tarihinde ilgili iş için Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş.'ye sözleşme davetinde bulunmuştur. Kurum ile sözleşme 01/06/2022 tarihinde imzalanacaktır.Sözleşme bedeli 6.900.000,-USD'dir. (Altımilyondokuzyüzbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 113.022.000,TL'dir.)Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033283BIST